Ворошиловский проспект станет односторонним в Ростове

Ворошиловский станет односторонним Фото: Соцсети

В донской столице запланировали сделать односторонним проспект Ворошииловский. Идея была рассмотрена директором городского департамента транспорта Ростова Христофором Ермашовым.

С инициативой уже выступили специалисты питерской компании Simetra. Ранее они уже разработали по заказу городской администрации программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Ростова вплоть до 2035 года. Именно в рамках этой программы было предложено сделать для автомобилистов проспект Ворошиловский односторонним. В этом случае для общественного транспорта останутся две полосы.

- Разработчики ПКРТИ исходили из принципа приоретизации общественного транспорта. В любом цивилизованном городе на первом месте стоит перевозка граждан и передвижение большинства людей, а не меньшинства, - отметил Христофор Ермашов в эфире телеканала "Дон 24".

Сроки реализации проекта по внедрению одностороннего движения по проспекту пока неизвестны.

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