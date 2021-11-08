Ворошиловский проспект станет односторонним в Ростове

Ворошиловский станет односторонним
Фото: Соцсети
В донской столице запланировали сделать односторонним проспект Ворошииловский. Идея была рассмотрена директором городского департамента транспорта Ростова Христофором Ермашовым.
С инициативой уже выступили специалисты питерской компании Simetra. Ранее они уже разработали по заказу городской администрации программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Ростова вплоть до 2035 года. Именно в рамках этой программы было предложено сделать для автомобилистов проспект Ворошиловский односторонним. В этом случае для общественного транспорта останутся две полосы.
- Разработчики ПКРТИ исходили из принципа приоретизации общественного транспорта. В любом цивилизованном городе на первом месте стоит перевозка граждан и передвижение большинства людей, а не меньшинства, - отметил Христофор Ермашов в эфире телеканала "Дон 24".
Сроки реализации проекта по внедрению одностороннего движения по проспекту пока неизвестны.
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