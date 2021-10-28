По Ворошиловскому - в одну сторону: Как идея сделать проспект односторонним изменит ситуацию с пробками в Ростове

Большую часть шестиполосного Ворошиловского могут отдать общественному транспорту Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону хотят перераспределить движение по Ворошиловскому проспекту. Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, часть дороги по которой сейчас движется поток в направлении - от Северного микрорайона в центр города - хотят оставить для автомобилей. А остальные 3 полосы, которые идут в направлении от центра в сторону спальных микрорайонов, отдать для движения только общественного транспорта.

Таким образом, автомобилисты смогут двигаться по проспекту Ворошиловскому только в одну сторону, а противоположный поток будет организован для них по проспекту Соколова. Автобусы и троллейбусы, по Ворошиловскому будут ехать в обе стороны, что, по мнению специалистов, существенно увеличит пассажиропоток.

Данная новость сильно озадачила автомобилистов, потому что уже сейчас с утра до ночи на проспекте Ворошиловском - огромное количество транспорта, который не помещается на дороге в шесть полос, две из которых выделены под общественный транспорт в обе стороны.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, как новая инициатива отразится на дорожной ситуации и что поможет ростовчанам перемещаться по городу быстрее.

АВТО МЕШАЮТ ДВИЖЕНИЮ

Данное нововведение предлагается сделать в угоду общественного транспорта и его пассажиров. Аналитики считают, что только таким способом возможно перевезти поток населения, который скапливается в центре.

Несмотря на наличие отведенных полос, общественный транспорт на определенных участках дороги вынужден стоять наравне с другими автомобилями. Чтобы дать дорогу автобусам и троллейбусам, их предлагается полностью отделить от обычных авто, тогда и поток будет двигатсья быстрее.

- Предложение сделать проспекты Ворошиловский и Соколова односторонними — это одна из самых простых и лучших идей, - считает урбанист Артемий Зайцев. - Выделение для автобусов и троллейбусов специальной проезжей части на восточной стороне Ворошиловского существенно ускорит движение по всем городским маршрутам. Одновременно перевод Ворошиловского и Соколова в односторонний режим позволит сделать парковки слева и справа, которые никак не будут мешать общественному транспорту. При этом планируемая эстакада для автомобилей на площади Гагарина тоже станет не нужна. Кроме этого, на проспекте Ворошиловском освобождается место под будущий трамвай.

Предполагается, что легковые автомобили смогут двигаться только с севера на юг, а автобусы - в двух направлениях Фото: Артур СЕЛИМОВ

И ЗАГОРАЖИВАЮТ АВТОБУСЫ

Эксперты отмечают, что сейчас пассажирский трафик на проспектах Ворошиловском и Соколова страдает из-за безобразно припаркованных «елочкой» автомобилей. Легковушки загораживают автобусные полосы и замедляют движение транспорта. Также стоит отметить, что помехи автобусам на полосе создают автомобили, которые перестраиваются для того, чтобы свернуть с проспекта Ворошиловского проспекта на прилегающие улицы.

Если же пассажирский транспорт будет ехать только по восточной стороне в обе стороны, то ему не будут мешать припаркованные автомобили, для которых эта часть проезжей части будет закрыта. Также автомобилисты не будут заезжать на автобусную разметку при съезде на прилегающие улицы.

- Данное решение по организации дорожного движения надо только приветствовать, - уверен Артемий Зайцев. - Оно выгодно всем – и водителям личных автомобилей, и, особенно, общественному транспорту. Это предложение необходимо внедрять как можно скорее.

- Если сейчас основная проблема для пассажирского транспорта - припаркованные у выделенной полосы автомобили, не проще просто запретить парковку на всем протяжении Ворошиловского проспекта по обе стороны дороги? - рассуждает водитель городского автобуса Максим Зинченко. - Тогда не нужно будет менять движение и сужать дорогу для автомобилистов. Припаркованные авто действительно мешают заезжать и выезжать из остановки. К тому же, у нас по краю всегда едут самокатчики и велосипедисты.

Сейчас водители автобусов жалуются на припаркованные как попало машины и на откуда ни возьмись выезжающих самокатчиков и велосипедистов Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПРИДЕТСЯ ПОДВИНУТЬСЯ

С одной стороны, нововведение определенно улучшит маневренность пассажирского транспорта, но в тоже время оно же и сократит количество полос для автомобилей.

Если автобусы будут ходить в двух направлениях по восточной стороне, по которой сейчас идет поток только в одном направлении из центра на Северный, появится необходимость делать остановочные комплексы для высадки людей, фактически, посередине проспекта. Речь о тех, кто двигается на общественном транспорте с набережной в сторону СЖМ, Военведа, Чкаловского.

Вдобавок для этих целей необходимо предусмотреть еще и пешеходные переходы и светофоры. Все эти работы будут складываться в дополнительное пространство у дороги, предназначенной для автомобилистов.

Другой момент будет связан с тем, что сейчас Ворошиловский - это центральная дорога, сворачивая с которой многие автомобилисты рассредоточиваются по городу. А вот, если они смогут двигаться с севера на юг, то смогут сворачивать с проспекта только в одну сторону. Остальной же поток – для того, чтобы выполнить поворот, будет вынужден двигаться по проспекту Соколова.

К тому же, все автомобили будут парковать для удобства на Соколова, а это также затруднит движение по узкому участку. Если в районе площади Гагарина не сделают эстакаду, все кто будет ехать по проспекту Соколова, будут попадать в затор на кольце.

В дальнейшем по проспекту хотят пустить еще трамваи, которые также как и автобусы, будут ходить в двух направлениях. Тогда, выходит, что под автомобили останется одна - максимум две полосы.

Ворошиловский - главная транспортная артерия города Фото: Артур СЕЛИМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

«Является документом перспективного планирования»

- Мероприятия по изменению организации дорожного движения по проспекту Ворошиловскому предусмотрены Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону, - рассказали «КП - Ростов-на-Дону» в городском Департамента автодорог. - Данный документ является документом перспективного планирования и определяет направления для развития, в том числе комплексной схемы организации дорожного движения.

На данном этапе говорить о детализации данного мероприятия (например, количество полос и пр.) не приходится, так как следующим этапом предусмотренным законодательством, является разработка проекта организации дорожного движения по проспекту Ворошиловскому для принятия соответствующих технологических и конструктивных решений, в том числе с учетом имеющихся и перспективных характеристик транспортного и пешеходного потоков как по объекту проектирования, так и по смежным участкам.

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