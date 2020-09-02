В Ростове-на-Дону движение по Ворошиловскому может стать односторонним

В Ростове проспект Ворошиловский может стать односторонним Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове есть вероятность того, что Ворошиловский проспект может стать односторонним.

Также машины смогут ехать только в одну сторону и на проспекте Соколова. Такое предложение выдвинул разработчик программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова - компания «Симметра». По его мнению, это поможет решить проблему пробок в районе площади Гагарина. Об этом сообщили в сообществе «Ростовский городской транспорт».

Одностороннее движение предлагают ввести по Ворошиловскому проспекту от площади Гагарина к улице Седова, а также по улицам Седова и Станиславского между Ворошиловским и Соколова, кроме того, по проспекту Соколова на участке от улицы Седова до площади Гагарина.

Стоит отметить, что с восточной стороны Ворошиловского проспекта сохранятся выделенные полосы для общественного транспорта.

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