Первый этап работ предполагает строительство 4,75 км трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области приступили к строительству Западной хорды, завершающего участка Ростовского транспортного кольца. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает 1 февраля сайт правительства России.

- Строители начали возводить новую автомобильную эстакаду, длина которой составит 364 метра. Работы ведутся в том числе на средства инфраструктурного бюджетного кредита, - рассказал Марат Хуснуллин.

До этого специалисты завершили подготовительные работы: расчистили полосы отвода дороги и переустроили коммуникаций. Были оборудованы площадки для хранения стройматериалов, мостовых изделий и конструкций, а также временных подъездных дорог.

Напомним, Западная хорда должна вывести за пределы города транзитный автотрафик и улучшить сообщение с новыми субъектами России. Речь идет об участке от трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через Дон на Западный обход.

Первый этап работ предполагает строительство 4,75 км проезжей части. Инфраструктурный кредит на этот объект составит более 15 млрд рублей.

К слову, Ростовское транспортное кольцо, куда войдет Западная хорда, в будущем объединит 12 участков федеральных, региональных и местных дорог. Общая протяженность объекта составит 110 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове потратят 40 млн рублей на ремонт 16-этажки, оказавшейся под угрозой обрушения

Специалисты должны укрепить фундамент и усилить несущие конструкции здания (подробности)