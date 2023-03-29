Месторождение золота нашли на территории Ростовской области в районе реки Керчик

Золотой рудник сейчас перекрыт толщей пород до 70 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в районе реки Керчик, обнаружили золотой рудник. Однако его пока не разрабатывают, сообщил изданию «КП - Кубань» заведующий отделом геологии Южного научного центра РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада.

По словам ученого, «рудопроявление перекрыто толщей пород до 70 метров, поэтому технология извлечения может быть довольно сложной». При этом результаты подсчета ресурсов в указанном месте некоторые специалисты подвергли сомнению.

- Зная ситуацию, инвесторы пока не спешат рисковать и вкладывать свои деньги в развитие месторождения, - отметил Сергей Парада.

К слову, ранее в Ростовской области поиски месторождений также собирались вести на территории Куйбышевского района. Изыскания на «перспективных участках Ольховской площади» планировали выполнить до 2024 года, но в марте 2022 года работы отменили.

Добавим, геологи проводят разведку месторождений также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее. Сейчас по стране Россия добывает около 300 тонн золота в год. В эту цифру попадает разработка рудопроявлений, а также добыча золота из руды цветных металлов и из вторсырья. Большую часть драгоценных металлов получают в Сибири.

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