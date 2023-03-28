Геолог рассказал о нетронутом месторождении золота в Ростовской области

В Краснодарском крае почти все золото уже добыли, а на Дону, по словам ученого, есть неразработанное месторождение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые проводят разведки на золоторудных территориях на юге России. Ведут поиск благородного металла на потенциальных золотоносных участках в Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея и в Ростовской области. Так, на территории Краснодарского края ученые оценили возможности попутной добычи мелкого и тонкого золота при разработке месторождений песчано-гравийных смесей, рассказали наши коллеги из «КП - Кубань».

По данным ученых, на юге России раньше золото из россыпных месторождений активно добывали мелкие старательские артели, но с годами источники истощаются. Так, на Кубани «золотыми» реками было принято называть те, которые протекают на юго-востоке региона.

- Крупнейшие для всего Кавказа самородки золота, найденные в устьевой части реки Власинчихи в Карачаево-Черкессии, весили 990, 728 и 683 граммов, - рассказал завотделом геологии ЮНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада.

По словам ученого, находки алмазов встречались на Донбассе. Государству принадлежат золоторудные месторождения «Радужное» и «Имени Б.К. Михайлова» с запасами 5-7 и 100-200 тонн.

На сегодня в Краснодарском крае золото уже не добывают — запасы иссякли. Зато в Ростовской области, по данным геолога, находится рудопроявление Керчик. Разрабатывать его не берется пока ни один из инвесторов — оно перекрыто толщей пород до 70 метров, и технология извлечения слишком сложна. Да и подсчеты количества драгоценных ресурсов специалисты подвергают сомнению.

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