В Ростовской области за продажу данных клиентов осудили оператора сотовой связи

Силовики задержали нечистого на руку оператора сотовой связи
Фото: Александр ГЛУЗ
В донском крае областная ФСБ пресекла продажу личных данных абонентов сотовой связи. Как выяснилось, сведениями торговал оператор сотовой компании.
Всего за два месяца – январь и февраль этого года, мужчина совершил около 300 "черных" сделок, нарушив охраняемую Конституцией РФ тайну телефонных переговоров.
В пресс-службе областной ФСБ объяснили, что злоумышленник торговал детализацией звонков, предоставляя покупателям распечатки телефонных соединений.
- Оперативники и следователи собрали неопровержимые доказательства вины злоумышленника. Он признал вину и сотрудничал со следствием, - добавили в ведомстве.
В итоге суд признал дончанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Учитывая раскаяние и помощь следствию, обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев, сбывавших крупные партии через даркнет. Как рассказали в пресс-службе ведомства, удалось поймать пятерых членов межрегионального преступного сообщества. В их числе - организатор производства и каналов сбыта наркотиков, курировавший продажу из Турции.
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