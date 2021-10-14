В Ростовской области за продажу данных клиентов осудили оператора сотовой связи

Силовики задержали нечистого на руку оператора сотовой связи Фото: Александр ГЛУЗ

В донском крае областная ФСБ пресекла продажу личных данных абонентов сотовой связи. Как выяснилось, сведениями торговал оператор сотовой компании.

Всего за два месяца – январь и февраль этого года, мужчина совершил около 300 "черных" сделок, нарушив охраняемую Конституцией РФ тайну телефонных переговоров.

В пресс-службе областной ФСБ объяснили, что злоумышленник торговал детализацией звонков, предоставляя покупателям распечатки телефонных соединений.

- Оперативники и следователи собрали неопровержимые доказательства вины злоумышленника. Он признал вину и сотрудничал со следствием, - добавили в ведомстве.

В итоге суд признал дончанина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Учитывая раскаяние и помощь следствию, обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев, сбывавших крупные партии через даркнет. Как рассказали в пресс-службе ведомства, удалось поймать пятерых членов межрегионального преступного сообщества. В их числе - организатор производства и каналов сбыта наркотиков, курировавший продажу из Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дону задержали наркоторговцев, сбывавших крупные партии через даркнет

Остальных членов банды поймали в других регионах (подробнее)