На Дону задержали наркоторговцев, сбывавших крупные партии через даркнет

Членов межрегионального преступного сообщества задержали на территории четырех регионов страны Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области, а также в Астраханской, Московской областях и в Краснодарском крае силовики ликвидировали крупнейший канал сбыта наркотиков в интернет-магазинах в теневом сегменте сети.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ России, удалось поймать пятерых членов межрегионального преступного сообщества. В их числе - организатор производства и каналов сбыта наркотиков, курировавший продажу из Турции.

Также в ведомстве сообщили, что в Московской области закрыта подпольная нарколаборатория с производственной мощностью более 500 кг в месяц.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице сотрудник полиции подозревается в торговле наркотиками.

По версии следствия, на сегодняшний день уже экс-правоохранитель продавал запрещенные вещества на территории старого автовокзала.

Спецоперацию по задержанию развернули оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области. Им пришлось надеть наручники на коллегу и отвезти его на допрос.

При себе у подозреваемого в распространении наркотиков полицейского были небольшие пакетики с белым веществом. Их изъяли и отправили на экспертизу в лабораторию.

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