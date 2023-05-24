В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к восьмилетней девочке

Мужчину задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину, подозреваемого в домогательствах к восьмилетней девочке. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 24 мая.

По версии следствия, 23 мая в Ворошиловском районе 51-летний ростовчанин подсел к девочке, которая играла на лавочке возле одного из домов. Подозреваемый попытался совершить в отношении ребенка развратные действия. К счастью, заметившие это прохожие спугнули мужчину. Позже правоохранители установили его личность и задержали.

В отношении предполагаемого преступника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

— Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в ведомстве.

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