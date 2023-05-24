Замглавы администрации Новочеркасска будут судить за превышение должностных полномочий

Чиновница передала знакомой земельный участок. Его стоимость оценили в 1,8 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области будут судить заместителя главы администрации города Новочеркасска, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, в октябре 2021 года чиновница незаконно поручила подчиненным подготовить постановление главы администрации о передаче ее знакомой бесплатно земельного участка. Глава города потом подписал документ, не зная о незаконности намерений своего заместителя.

Стоимость участка оценили в 1,8 млн рублей. Во время следствия женщина его вернула в собственность города.

Отметим, что за превышение должностных полномочий чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, жителя Новочеркасска приговорили к шести с половиной годам тюрьмы за организацию нарколаборатории. В ней он производил синтетические наркотики для интернет-магазина.

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