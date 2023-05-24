Житель Новочеркасска оборудовал нарколабораторию и получил 6,5 лет тюрьмы

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области суд приговорил местного жителя к шести с половиной годам лишения свободы, производившего наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФСБ России.

Нарколаборатория действовала в городе Новочеркасске. Специализировалась она на производстве синтетических наркотических веществ.

Мужчина был так называемым лаборантом. Он работал на интернет-магазин, торговавший наркотиками. При попытке их сбыта «химика» задержали сотрудники ФСБ и полиции.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Напомним, в Ростове сотрудники Южного таможенного управления задержали женщину, которая на почте получила таблетки с сильнодействующим веществом. Их она планировала использовать для похудения. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

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Злоумышленники устроили себе лабораторию в одном из частных подворий Ростовской области. У них было все, что необходимо для производства наркотиков: посуда, весы, реагенты. Здесь же они наркотические вещества и хранили, взвешивали и расфасовывали (подробности)