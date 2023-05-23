В Ростовской области мужчину подозревают в распространении наркотиков

Мужчину задержали правоохранители
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Каменском районе правоохранители задержали мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, 34-летнего мужчину задержали во время того, как он оставлял «закладки» возле гаражей. В ходе обысков у него нашли сверток массой 254 грамма. Полицейские выяснили, что злоумышленник планировал оставить 23 тайника с запрещенными веществами. В доме у него также нашли несколько свертков с наркотиками.
Правоохранители задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…».
Мужчину заключили под стражу.
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Приговор пока не вступил в законную силу