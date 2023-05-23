В Ростовской области осудили изготовителей наркотиков, у которых изъяли семь килограммов сильнодействующего вещества

В Ростовской области прошел суд над группой лиц, которая обвиняется в производстве наркотиков. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области прошел суд над группой лиц, которая обвиняется в производстве наркотиков. На данный момент приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. Об этом сегодня, 23 мая, сообщается на сайте Ростовского областного суда.

Злоумышленники устроили себе лабораторию в одном из частных подворий Ростовской области. У них было все, что необходимо для производства наркотиков: посуда, весы, реагенты. Здесь же они наркотические вещества и хранили, взвешивали и расфасовывали.

Когда оперативники вычислили преступников и нагрянули в лабораторию, то обнаружили там более семи килограммов наркотиков.

Суд признал злоумышленников виновными. Они получили почти одинаковые сроки, около 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в полмиллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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