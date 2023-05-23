Арбитражный суд в Ростове признал законной продажу акций кинотеатра «Юбилейный»

Слушания состоялись в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону по итогам слушаний признали законной продажу акций кинотеатра «Юбилейный». Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

- В удовлетворении исковых требований отказать. Вердикт вступает в силу по истечении месячного срока со дня его принятия, - говорится в документе.

Напомним, в инстанции судились городской департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) и бывший основной акционер, который продал ценные бумаги «Юбилейного» индивидуальному предпринимателю.

Власти требовали признать сделку недействительной, а также оспаривали право собственности нового владельца акций. Эти претензии суд не удовлетворил. Разбирательства в первой инстанции длились с декабря 2022 года. Точку в споре поставили 18 мая 2023 года.

Добавим, до этого в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде мэрия добилась от бывшего акционера выплаты в 264 тысячи рублей за срыв сроков работ на объекте.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону сообщали, что внезапная сделка по передаче акций «не повлияла на реконструкцию «Юбилейнго», но ситуация внесла свои коррективы». В рамках договора городские власти по-прежнему могут контролировать проект.

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