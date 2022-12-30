Власти Ростова-на-Дону через суд потребовали отменить сделку по кинотеатру «Юбилейный»

Разбирательства будут вести в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону подали иск, требуя отменить сделку по кинотеатру «Юбилейный». Соответствующую информацию можно найти на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Судя по опубликованным данным, заявление в инстанцию поступило 23 декабря 2022 года, к рассмотрению его приняли через несколько дней, 27 числа. Предварительные слушания назначили на 14 февраля 2023 год.

Истцом выступает городской департамент имущественно-земельных отношений. Претензии поступили в адрес двух участников дела: физлица и бывшего основного акционера, который вышел из состава учредителей АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Как ранее рассказал и.о. замглавы администрации города Игорь Петров, инвестор без предупреждения продал свой пакет акций индивидуальному предпринимателю. На строительство кинотеатра это не повлияло, но внесло свой коррективы. Власти в рамках договора все еще могут контролировать проект, но намерены добиться аннулирования внезапной сделки.

- Заявляется требование о признании сделки недействительной и примении последствий в виде погашения в реестре именных ценных бумаг права собственности на 292 511 штук акций обыкновенных именных бездокументарных, - говорится в документах Арбитражного суда.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что администрация Ростова передала 25% акций владельцу, который сейчас вышел из договора. Еще раньше, в 2018 году, суд потребовал достроить кинотеатр «Юбилейный».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нового собственника кинотеатра «Юбилейный» в Ростове пока держат в секрете

До этого стало известно о выходе из проекта мажоритарного акционера (подробности)