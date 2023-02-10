В Ростове одну из компаний наказали за срыв сроков реконструкции кинокомплекса «Юбилейный»

Истцом на слушаниях выступал департамент имущественно-земельных отношений Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону основной бывший акционер заплатит 264 тысячи рублей за срыв сроков реконструкции кинотеатра «Юбилейный». Такое решение утвердили в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Известно, что истцом в рамках этого разбирательства выступал департамент имущественно-земельных отношений Ростова. Власти заявили, что действия акционера, в том числе передача ценных бумаг другому лицу, привели к срыву этапа обновления кинотеатра и потребовали неустойку за период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года.

Суд в итоге отметил, что обновление должно было завершиться еще несколько лет назад, но изначальный договор все еще не расторгли, а сама цель пока не достигнута.

- Немотивированное отчуждение акций ответчиком до завершения исполнения своих обязательств может расцениваться в качестве намеренных действий, ведущих к предпосылкам для невозможности исполнения инвестиционного договора, - говорится в постановлении инстанции.

Напомним, ранее и.о. замглавы администрации донской столицы Игорь Петров рассказал, что инвестор без предупреждения продал свой пакет акций индивидуальному предпринимателю. По словам чиновника, на строительство кинотеатра это не повлияло, но внесло свои коррективы. Власти в рамках договора все еще могут контролировать проект, но намерены добиться аннулирования внезапной сделки.

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