Ростовчанке, решившей похудеть с помощью таблеток, за контрабанду грозит до 7 лет

В капсулах было 36,58 граммов сильнодействующего вещества. Фото: Южное таможенное управление.

В Ростове сотрудники Южного таможенного управления задержали местную жительницу, подозреваемую в контрабанде таблеток с сильнодействующим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке посылки из Казахстана выяснилось, что в Ростов прибыли две упаковки с 96 капсулами. В них находилось 36,58 грамма сильнодействующего вещества.

51-летняя женщина объяснила, что заказала это средство для похудения. Ее задержали при получении посылки.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК России за контрабанду сильнодействующих веществ. Теперь ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области планируют упростить получение компенсации по оплате ЖКХ

С этим вопросом к главе области обратилась местная жительница. Сегодня, чтобы получить компенсацию необходимо собрать пакет документов и обратиться в МФЦ (подробности)