В Ростовской области планируют упростить получение компенсации по оплате ЖКХ

Сегодня, чтобы получить компенсацию необходимо собрать пакет документов и обратиться в МФЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области хотят упростить получение компенсации по оплате ЖКХ. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в эфире программы «О главном».

С этим вопросом к главе области обратилась местная жительница. Сегодня, чтобы получить компенсацию необходимо собрать пакет документов и обратиться в МФЦ.

По словам Василия Голубева, этот вопрос касается воспитателей в детсадах, учителей, работников культуры, врачей и других. Он отметил, что такая инициатива уже есть.

- Депутаты считают, что над этим механизмом нужно поработать и сделать так, чтобы жизнь сельских специалистов стала проще и комфортнее, — объяснил глава Ростовской области.

Отметим, что сегодня льготниками являются порядка 63 тысяч жителей региона, а на выплаты в текущем году предусмотрели 2,7 миллиарда рублей. Сейчас главная задача – упростить этот процесс. Губернатор заверил, что работа в этом направлении ведется.

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(Подробности)