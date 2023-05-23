В Ростовской области начали ремонт дороги в районе КПП «Гуково»

Из-за работ будет запрещено движение габаритных фур с 23 июня по 31 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начали ремонт дороги в районе контрольно-пропускного пункта «Гуково». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области 23 мая.

Согласно опубликованной информации, с 23 июня по 31 декабря этого года временно запретят проезд транспорта массой больше 3,5 тонн по трассе «Гуково – граница с ЛНР».

Причиной временного ограничения стали ремонтные работы на участке автодороги, которая проходит через КПП «Гуково» - «Червонопартизанск».

Водителям большегрузов предложили варианты объезда по дорогам «Гуково – пос. Углеродовский» – «пос. Углеродовский – х. Волченский» – «Волгоград – Каменск–Шахтинский – граница с ЛНР»; «г. Новошахтинск – г. Гуково» – «М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с ЛНР».

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