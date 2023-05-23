Губернатор Ростовской области пообещал ускорить ремонт дорог и тротуаров в регионе

До 1 октября текущего года в Таганроге отремонтируют дорожные объекты на 20 улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области пообещал ускорить ремонт дорог в регионе. Об этом Василий Голубев сообщил во время программы «О главном».

По словам губернатора, поступают обращения от горожан на качество тротуаров. Василий Голубев пообещал, что в ближайшее время региональный Минтранс и власти приморского города приступят к проектно-сметной документации на обустройство дорожек к детсаду на Мариупольском шоссе. До 1 октября текущего года подрядчикам необходимо провести работы на дорожных объектах на 20 улицах.

Также губернатор напомнил, что началась реализация проекта «Трехлетка развития дорог». Он будет действовать до 2025 года, за это время подрядчики приведут дороги в регионе в нормативное состояние.

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