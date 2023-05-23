Высоту новых зданий в историческом центре Ростова могут существенно ограничить

В донской столице большое внимание уделяют облику города Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Эксперты внесли изменения в проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города Ростов-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Законодательного Собрания Ростовской области Светлана Манакина.

Документ разрабатывается для того, чтобы регламентировать правила, позволяющие сохранить культурный, исторический облик донской столицы. В обновленной версии проекта были учтены нарекания, и от общественников, и от профессионалов.

- И сейчас проект вынесен на общественное обсуждение. Главные отличия этого документа от предыдущего: ужесточилось ограничение этажности – максимум 8 этажей, в отличие от предыдущей версии, где их было 12, - поясняет в своем телеграм-канале Светлана Мананкина.

Также выросло количество объектов культурного наследия: было 460, а теперь – 508.

Практически в три раза увеличилось число так называемых исторически ценных объектов, которые тоже нельзя будет сносить.

- Это произошло во многом благодаря работе специально созданной в городе комиссии, где мы рассматривали аварийные многоквартирные дома и инициировали присвоение ценным зданиям охранного статуса, - добавила парламентарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Архитектурное наследие: Светлана Мананкина рассказала, как сохранить исторический облик городов Ростовской области

Депутат областного Заксобрания ответила на острые вопросы в студии радо «Комсомольская правда» (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Урбанист и популярный блогер сравнил, что делают для спасения старинных домов в Ростове и Москве

Бывший ростовчанин рассказал, почему и как нужно охранять историческую застройку (подробнее)