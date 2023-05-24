Ростовчанин пошел под суд за то, что два дня подряд воровал товар в одном и том же супермаркете

В Ростове задержали мужчину, который крал товар из супермаркета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону перед судом предстал горожанин, который попался на воровстве товаров с магазинных полок. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, впервые дончанин украл продукты на сумму почти пять тысяч рублей.

Ему удалось незаметно вынести товар из торгового зала. На следующий день ростовчанин решил повторить опыт. Мужчина набрал товар на сумму пять тысяч сто рублей, но на выходе его задержали охранники. Они рассказали о случившемся полиции и в отношении мужчины завели дело по статье «Тайное хищение чужого имущества».

Источник издания уточнил, что магазин, в котором были совершены кражи, находится на Малиновского.

Материалы уголовного дела уже направили в суд, который вынес свое решение.

- Приговором мирового судьи Советского судебного района Ростова мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - прокомментировала помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

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