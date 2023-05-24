Ростовчанка нашла в магазине чужую карту и потратила с нее 13 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемую в краже Фото: Артем КИЛЬКИН

В Советском районе донской столицы местная жительница на кассе самообслуживание в одном из продуктовых супермаркетов заметила чужую банковскую карту, рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.

Вместо того, чтобы попытаться найти владельца, ростовчанка взяла карту себе и за два часа оплатила по ней покупки на сумму 12 тысяч 752 рубля.

Вероятно, чек мог бы быть более солидным, но хозяйка карты к тому моменту обнаружила пропажу и заблокировала счет. А после – написала заявление в полицию .

В отношении женщины возбудили дело по статье «Тайное хищение чужого имущества».

Материалы уголовного дела уже ушли в суд.

- Суд назначил ростовчанке наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства, - прокомментировала помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса

При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области за кражу 1,2 млн рублей осудили начальника сельской почты

Женщина признала свою вину на слушаниях (подробнее)