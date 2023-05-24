Ростовчанка нашла в магазине чужую карту и потратила с нее 13 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемую в краже
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Советском районе донской столицы местная жительница на кассе самообслуживание в одном из продуктовых супермаркетов заметила чужую банковскую карту, рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.
Вместо того, чтобы попытаться найти владельца, ростовчанка взяла карту себе и за два часа оплатила по ней покупки на сумму 12 тысяч 752 рубля.
Вероятно, чек мог бы быть более солидным, но хозяйка карты к тому моменту обнаружила пропажу и заблокировала счет. А после – написала заявление в полицию .
В отношении женщины возбудили дело по статье «Тайное хищение чужого имущества».
Материалы уголовного дела уже ушли в суд.
- Суд назначил ростовчанке наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства, - прокомментировала помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.
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