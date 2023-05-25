МЧС заранее передавало штормовое предупреждение. Фото: Дмитрий Кутепов

В донской столице сбывается прогноз синоптиков — резко ухудшилась погода. На город обрушился ливень с громом и молнией. Собрали фото и видео непогоды в Ростове-на-Дону за 25 мая 2023.

Центральные улицы приходится переходить вброд. Фото: Дмитрий Кутепов

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. По информации Росгидромета до конца суток 25 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.

Ливень в Ростове набирает обороты. Фото: Дмитрий Кутепов

Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует: при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 112, 01, 101.

Еще чуть-чуть, и машины "поплывут". Фото: Дмитрий Кутепов

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас семибалльные пробки. В основном, движение затруднено в центре города. По Ворошиловскому и Буденновскому проспектам, по проспектам Соколова, Кировскому и Театральному, улицам Красноармейской и Варфоломеева.

Осторожнее переходите дорогу, чтобы машины не окатили водой. Фото: Дмитрий Кутепов

Также в пробках стоят машины на проспекте Михаила Нагибина, на Нансена, на Вавилова и Королева, на Вятской, Зоологической, в районе Змиевской балки, на проспекте Шолохова, на улицах Мадояна, Малиновского и Всесоюзной.

Ростовчанка Мария в последнюю минуту перед выходом из дома вспомнила взять зонт. Думала, что будет мелкий дождь. Но, приехав в центр по работе, увидела, что все улицы резко затопило буквально в течение пяти-десяти минут.

- Дорогу просто невозможно перейти ни в каком месте - только по колено в воде, - сетует ростовчанка. - Чувствую себя ужасно, потому что я сегодня в самых дорогих и самых любимых кроссовках. Дорогу переходить страшно. Потому что идешь и не знаешь, вдруг там яма, ливневка открытая...

В связи с осадками спасатели со спецтехникой дежурят на особо опасных участках в городе. - Также поручил коммунальным и дорожным службам держать на контроле состояние ливневок и своевременно очищать их от наносного мусора, - пишет в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до 15 часов. Ожидается выпадение до 15 мм осадков.

Особое умение сегодня - не промочить ноги. Фото: Екатерина ПОПОВА

Власти просят ростовчан соблюдать меры предосторожности: не переходите улицы, дороги в потоке воды, держаться как можно дальше от высоких деревьев. Во время сильного ливня по возможности оставаться дома.

Ливень на Западном. Фото: Екатерина ПОПОВА

Владельцев автомобилей просят не пытаться преодолеть подтопленные участки, а остановиться в безопасном месте и переждать непогоду.

АЛЛО!

Присылайте свои фото и видео непогоды на наш редакционный WhatsApp +7 909 409-00-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 25 мая ожидаются штормовой ветер и гроза

Порывы ветра достигнут 28 метров в секунду (подробнее)