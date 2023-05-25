МЧС заранее передавало штормовое предупреждение.
Фото: Дмитрий Кутепов
В донской столице сбывается прогноз синоптиков — резко ухудшилась погода. На город обрушился ливень с громом и молнией. Собрали фото и видео непогоды в Ростове-на-Дону за 25 мая 2023.
Центральные улицы приходится переходить вброд.
Фото: Дмитрий Кутепов
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. По информации Росгидромета до конца суток 25 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.
Ливень в Ростове набирает обороты.
Фото: Дмитрий Кутепов
Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует: при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 112, 01, 101.
Еще чуть-чуть, и машины "поплывут".
Фото: Дмитрий Кутепов
Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас семибалльные пробки. В основном, движение затруднено в центре города. По Ворошиловскому и Буденновскому проспектам, по проспектам Соколова, Кировскому и Театральному, улицам Красноармейской и Варфоломеева.
Осторожнее переходите дорогу, чтобы машины не окатили водой.
Фото: Дмитрий Кутепов
Также в пробках стоят машины на проспекте Михаила Нагибина, на Нансена, на Вавилова и Королева, на Вятской, Зоологической, в районе Змиевской балки, на проспекте Шолохова, на улицах Мадояна, Малиновского и Всесоюзной.
Ростовчанка Мария в последнюю минуту перед выходом из дома вспомнила взять зонт. Думала, что будет мелкий дождь. Но, приехав в центр по работе, увидела, что все улицы резко затопило буквально в течение пяти-десяти минут.
- Дорогу просто невозможно перейти ни в каком месте - только по колено в воде, - сетует ростовчанка. - Чувствую себя ужасно, потому что я сегодня в самых дорогих и самых любимых кроссовках. Дорогу переходить страшно. Потому что идешь и не знаешь, вдруг там яма, ливневка открытая...
В связи с осадками спасатели со спецтехникой дежурят на особо опасных участках в городе. - Также поручил коммунальным и дорожным службам держать на контроле состояние ливневок и своевременно очищать их от наносного мусора, - пишет в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.
По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до 15 часов. Ожидается выпадение до 15 мм осадков.
Особое умение сегодня - не промочить ноги.
Фото: Екатерина ПОПОВА
Власти просят ростовчан соблюдать меры предосторожности: не переходите улицы, дороги в потоке воды, держаться как можно дальше от высоких деревьев. Во время сильного ливня по возможности оставаться дома.
Ливень на Западном.
Фото: Екатерина ПОПОВА
Владельцев автомобилей просят не пытаться преодолеть подтопленные участки, а остановиться в безопасном месте и переждать непогоду.
АЛЛО!
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