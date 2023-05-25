В Ростовской области 25 мая ожидаются штормовой ветер и гроза

Дожди продлятся до конца рабочей недели Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области 25 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным специалистов, в ночное время во многих районах области пройдет небольшой дождь с грозой. Утром и днем ожидается ливень, который продлится до конца суток в некоторых муниципалитетах. Также жителей предупредили о граде и порывах ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем в некоторых районах столбики термометров покажут до +28.

Погода в Ростове-на-Дону 25 мая будет пасмурной. Днем может пройти кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра в донской столице достигнут 11 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +25 градусов днем и до +16 вечером.

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(Подробности)