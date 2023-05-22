В Ростове-на-Дону всю рабочую неделю будут идти дожди

Столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики прогнозируют дожди и пасмурную погоду. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

По данным специалистов, 22 и 23 мая в городе будет пасмурная погода. Днем может пройти небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +22…+25 градусов. Вечером ожидается прохладная погода до +15 градусов. Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду.

24 и 25 мая в Ростове вновь будет пасмурная погода. Днем пройдут дожди, а воздух прогреется до +23…+24 градусов. К вечеру осадков не ожидается, а столбики термометров опустятся до +16 градусов. Скорость ветра в эти дни составит 10 метров в секунду.

В пятницу, 26 мая, в донской столице погода будет аналогичной. Весь день будет идти дождь, а воздух прогреется до +24. Вечером синоптики обещают небольшой дождь, а столбики термометров покажут +20. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жары не ждите: май в Ростове продолжит удивлять, рассказал климатолог

Ростовский климатолог Александр Иошпа рассказал, когда в Ростов вернутся дожди и грозы

(Подробности)