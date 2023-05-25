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Общество25 мая 2023 20:33

Губернатор Ростовской области сообщил о сработавшей системе ПВО, сбившей украинскую ракету

Василий Голубев призвал сохранять спокойствие
Михаил СТРИЖЕВ
Василий Голубев прокомментировал ситуацию на официальной странице в соцсети. Фото: правительство Ростовской области.

Василий Голубев прокомментировал ситуацию на официальной странице в соцсети. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области сообщил о том, что в районе Морозовска сработала система ПВО. Василий Голубев написал об этом на официальной странице в соцсетях.

— В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу, — рассказал глава региона.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

Напомним, видео вспышки в небе в Морозовском районе появились в соцсетях вечером 25 мая. Очевидцы рассказали, что слышали громкий звук, от которого дома «задрожали окна».

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Очевидцы опубликовали записи в социальных сетях. (Подробности)

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