В Ростовской области жителей напугал громкий звук

Причина громкого звука уточняется
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Морозовском районе местных жителей напугал громкий звук. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Жители района рассказывают, что услышали его вечером 25 мая. Испуганные люди опубликовали сразу несколько постов в местных пабликах.
- Очень хорошо было слышно в нашем районе. Дома окна затряслись, - написал один из очевидцев.
Причина произошедшего пока неизвестна.
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