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НовостиОбщество25 мая 2023 20:21

В Ростовской области жителей напугал громкий звук

Очевидцы опубликовали записи в социальных сетях
Лейла МИРИШОВА
Причина громкого звука уточняется

Причина громкого звука уточняется

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Морозовском районе местных жителей напугал громкий звук. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Жители района рассказывают, что услышали его вечером 25 мая. Испуганные люди опубликовали сразу несколько постов в местных пабликах.

- Очень хорошо было слышно в нашем районе. Дома окна затряслись, - написал один из очевидцев.

Причина произошедшего пока неизвестна.

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Сейчас произошедшее обсуждают в социальных сетях

(Подробности)