Громкий звук в небе и всполохи света напугали жителей Ростова ночью 24 мая

Источником необычайно сильного шума оказалась гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ночью 24 мая жителей Ростова-на-Дону напугали громкие звуки в небе. Оказалось, источником необычайно сильного шума была гроза, а до этого «молнии били буквально каждую секунду».

Некоторые очевидцы в социальных сетях признались, что стихия была нетипичной и заставила понервничать.

- Сегодня около 4 часов утра было жутко. Первый раз за всю жизнь такое наблюдала, - написала одна из ростовчанок.

- Такой грозы еще не слышала, - подтвердила другая участница интернет-обсуждения.

- Разбудила мужа. Около 4.40 град пошел. Жуть, - добавила еще одна ростовчанка.

При этом отдельные интернет-пользователи в комментариях заявили, что никак не отреагировали на причуды природы.

- Вы серьезно что ли? Грома и грозы никогда не видели? Такое бывает, представляете. Интересуйтесь окружающим миром. Как с другой планеты, - возмущенно отметил житель донской столицы.

Напомним, вчера управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Прогнозировали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

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