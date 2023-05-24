24 мая 9-классники Ростовской области напишут ОГЭ по истории, физике и биологии

Сити-менеджер Ростова пожелал ребятам удачно сдать итоговые экзамены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 мая, в Ростовской области выпускники 9 классов напишут итоговые экзамены по истории, физике и биологии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Выпускники 9 классов сегодня будут сдавать свои первые экзамены. Это своего рода «репетиция» перед грядущими через пару лет ЕГЭ, но тоже не менее волнительный и важный этап в жизни. Уверен, что ребята ответственно подготовились и продемонстрируют отличные знания, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации также пожелал юношам и девушкам добиться всего того, что они запланировали на будущее.

- Какое бы решение юные ростовчане ни приняли - продолжать обучение в школе или поступать в средние учебные заведения - желаю каждому удачи и осуществления задуманного, - добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее в донских школах состоялись линейки в честь Последнего звонка. Выпускниками стали 15 тысяч учащихся Ростова-на-Дону, по региону - 58 тысяч человек: 43 тысячи 9-классников и 15 тысяч 11-классников.

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