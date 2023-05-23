Сити-менеджер Ростова побывал на «Последнем звонке» в Классическом лицее № 1

«Последний звонок» провели в Классическом лицее № 1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 мая, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко побывал на торжественной линейке по случаю «Последнего звонка» в Классическом лицее № 1. Пост об этом появился в телеграм-канале сити-менеджера.

Алексей Логвиненко рассказал, что выпускники передали младшим классам «Факел знаний» и поблагодарили своих учителей. пообещали не забывать о месте, в котором получили «путевку» во взрослую жизнь.

- Дорогие выпускники, впереди вас ждут экзамены, получение аттестата и долгожданный выпускной бал. Эта чудесная пора жизни. Ставьте перед собой амбициозные цели и будьте уверены в своих силах. Новых побед и новых свершений вам, - написал в соцсетях Алексей Логвиненко.

Также поздравления поступили в адрес педагогов и родителей.

- Педагоги и родители не могли сегодня сдержать слез радости и светлой грусти на празднике. Именно они вложили в своих детей и учеников частицу души, поддерживали на протяжении всех школьных лет. Желаю всем здоровья, благополучия и добра, - обратился к ростовчанам Алексей Логвиненко.

Добавим, в 2023 году Классический лицей № 1 победил в городском проекте «Математическая вертикаль». Входит в топ-100 лучших школ России и топ-20 лучших школ ЮФО. Находится в национальном реестре «Ведущие образовательные учреждения России».

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