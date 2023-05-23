Глава региона побывал на линейке в ростовском лицее № 20 имени Поляничко. Фото: сайт правительства РО

23 мая в Ростовской области Последний звонок прозвучал для 58 тысяч выпускников: 43 тысяч учеников 9 классов и 15 тысяч 11-классников. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона также сегодня побывал на линейке в ростовском лицее № 20 имени Поляничко, где поздравил ребят.

- Вы очень ждали этот день, хотели стать взрослыми, сделать первые шаги в новую жизнь. Вы сдадите выпускные экзамены и будете решать, чему посвятить жизнь, это будет непростой выбор. Хотел бы пожелать, чтобы каждый из вас, определив свое будущее, точно достиг побед, покорил вершины, - сказал Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что успех каждого из выпускников однажды может стать частью успеха всего донского региона, и даже всей страны. Также Василий Голубев поблагодарил педагогов за их труд.

После линейки донской глава осмотрел помещения обновленного образовательного учреждения. Добавим, на реконструкцию здания из бюджета было выделено 880 млн рублей. На эти деньги привели в порядок кабинеты, а также обустроили спортивные площадки.

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