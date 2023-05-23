В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за возможных ливней и ветра

Во время стихии опасно быть рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями Фото: Виктор Гусейнов

Завтра, 24 мая, местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Жителей Дона просят быть особенно осторожными в непогоду. Во время стихии опасно находиться рядом с деревьями, вблизи раскачивающихся вывесок, рекламных конструкций, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.

Нельзя подходить к оборванным проводам ЛЭП. Если начнут происходить скачки электричества в домах, следует отключать все электроприборы. В случае любых происшествий нужно обращаться по номеру «112».

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