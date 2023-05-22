Проливные дожди с грозами надвигаются на Ростовскую область

24 и 25 мая в отдельных территориях возможны ливни Фото: Иван МАКЕЕВ

Непогода надвигается на Ростовскую область. В течение недели, начиная уже с 22-23 мая, периодически могут идти небольшие и умеренные дожди с грозами. Такой прогноз опубликовали синоптики Ростовского гидрометцентра.

23 мая осадки обещают ночью и днем. Утром возможен туман. Ветер будет северным и северо-восточным с переходом на юго-восточный и южный 5-10 м/с, при грозе 12-14 м/с. В темное время суток +12-17 градусов, местами по северу и востоку будет до +7. Днем +17-22, иногда до +27°. Сохранится высокая пожароопасность.

24 мая в отдельных районах пройдут сильные дожди. Ветер будет южной четверти 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с и 15-18 м/с. Ночью обещают +13-18 градусов, местами до +7. Днем +17-22, по северу и востоку до +28.

25 мая в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных территориях - ливни. Ветер будет юго-западным и южным 5-10 м/с, при грозе 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13-18, местами до +7. Днем +18-23, местами до +27.

Добавим, возможность осадков сохранится примерно до 28 мая.

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