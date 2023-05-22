В Ростовской области с 22 по 28 мая ожидается дождливая неделя

Жителям Дона понадобятся зонты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождливая неделя ожидается в Ростовской области с 22 по 28 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Осадки возможны ежедневно, как днем, так и по ночам. В основном речь идет о кратковременных накрапываниях, но временами прогнозируют более существенные дожди.

Дневная температура воздуха в течение указанного периода будет меняться в пределах от +23 до +28-29 градусов. По ночам обещают от +12 до +17 в зависимости от территории.

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