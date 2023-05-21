В Ростовской области синоптики рассказали о сюрпризах погоды в конце мая 2023 года

Кратковременные осадки возможны уже сегодня, 21 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние дни мая 2023 года в Ростовской области ожидается теплая погода с обилием кратковременных осадков. Такой прогноз поступил от синоптиков Гидрометцентра.

Так, дожди местами по региону уже прошли или еще пройдут сегодня, 21 мая. В это воскресенье воздух в среднем должен прогреться до +24-25 градусов. Ветер будет преимущественно восточным, не выше 5 м/с.

Завтра, 22 мая, дневная температура останется в пределах +22-23 градусов. После этого начнется резкое потепление. Со вторника термометры поднимутся до +26, а ближе к концу следующей недели до +28 градусов.

По ночам на Дону обещают температурный разброс от +11 до +15-16 градусов. Напомним, ранее сообщалось о начале сезона дождей в Ростове-на-Дону, ненастье сохранится примерно до 27 мая.

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