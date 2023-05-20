В Ростове-на-Дону с 21 мая снова начнется сезон дождей

Лить может как днем, так и ночью Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 мая в Ростове-на-Дону снова начнутся дожди, которые могут продолжиться несколько дей. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Осадки ожидаются минимум до пятницы следующей недели, то есть до 26 мая. Лить может как днем, так и ночью. В темное время суток накрапывать будет со вторника по пятницу. Зонтики не понадобятся только во вторник, 23 мая.

Добавим, дневная температура воздуха до 26 мая будет колебаться от +22 до +27 градусов, ночная - сохранится в пределах +14-17 градусов. Ветер будет преимущественно восточным до 5 м/с, в четверг и в пятницу порывы будут уже юго-западными и западными.

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Существенных осадков не ожидается (подробности)