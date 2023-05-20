20 мая в Ростове-на-Дону прогнозируют +28 градусов и высокую пожароопасность

В жару нельзя разводить костры и палить траву Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 мая, в Ростове-на-Дону температура воздуха может подняться до +28 градусов. Из-за этого сохранится пожароопасность 4 класса, предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

- Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до +26-28 градусов, - говорится в прогнозе.

Добавим, по региону средняя температура воздуха днем составит +24-29 градусов. Высокая пожароопасность ожидается также в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье.

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