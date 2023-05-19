На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +27 градусов

Вечером в воскресенье может пойти кратковременный дождь с грозой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных, 20 и 21 мая, в Ростове-на-Дону температура воздуха может подняться до +27 градусов. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

20 мая ночью обещают +14-16, днем +25-27 градусов. Ветер должен быть восточной четверти 4-9 м/с, иногда с порывами до 12 м/с. Существенных осадков не предвидится.

21 мая ночью также будет +14-16, днем - до +21-23. Ветер прогнозируют восточный и юго-восточный 6-11 м/с. Временами порывы ожидаются до 12-14 м/с, иногда до 16 м/с. Вечером может пойти кратковременный дождь с грозой.

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