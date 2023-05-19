Жителей Ростовской области предупредили о штрафах до 70 тысяч рублей за некошеные сорняки

В частном секторе убирать сорняки должны собственники домов Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области с наступлением сезона начали борьбу с сорняками, в том числе с амброзией. Выкашивать траву должны не только учреждения, но физические лица, отметил начальник региональной административной инспекции Николай Копичка.

- У всех есть своя зона ответственности. Если сорняки растут на муниципальной земле, выкашивать их обязаны органы местного самоуправления. Если растительность появилась около магазинов, предприятий, заводов, то убирать ее - дело собственников. Покос на придомовых территориях - задача ТСЖ или управляющих компаний. В частном секторе эту работу должны вести собственники домов, - рассказал Николай Копичка.

Специалист напомнил, что за некошеные сорняки грозят штрафы: для граждан - до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 8 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 25 тысяч до 70 тысяч рублей.

Добавим, на Дону за 2022 год в отношении нарушителей составили 913 административных протоколов.

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