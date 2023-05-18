В Ростове на 2-й Краснодарской «разворотило» улицу после подземного порыва коммуникаций

Из-за порыва асфальт местами пошел «волнами». Фото: группа в VK Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161

В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской из-за порыва подземных коммуникаций асфальт разлетелся на куски и местами пошел «волнами». На одном из участков появилась яма с трещинами, по дороге разлилась вода. Произошедшее снял на камеру очевидец.

В ролике, который появился в соцсетях, мужчина сообщил, что неприглядную картину можно наблюдать в районе дома № 80. Ростовчанин отметил, что проезд по участку дороги перекрыли.

- Что происходит!? Горячую воду отключили, и за ней холодная убежала, - говорится в подписи к видео.

Напомним, сейчас в донской столице проводят гидравлические испытания теплосетей. На время плановой проверки горячую воду отключили в домах некоторых жителей Западного и центра города. Восстановление подачи ресурса планируют начать с 26-27 мая.

Добавим, перед проведением испытаний теплосетей ростовчан предупредили о возможных порывах или разрывах грунта. Специалисты просят не подходить близко к опасным местам и сразу же звонить в городскую аварийную службу по номеру «05».

АЛЛО!

Сообщать о порывах также можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы: +7 (863) 234-89-44

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