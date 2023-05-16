В Ростове на Малиновского произошел порыв во время гидравлических испытаний теплосетей

Дефект коммуникаций зафиксировали на улице Малиновского. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

На улице Малиновского в Ростове-на-Дону во время испытаний теплосетей обнаружили дефект, из которого начала вытекать вода. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили городские власти.

- Поскольку температура теплоносителя снижена до 35 градусов, опасности вода не представляет, - уточнили в администрации.

Известно, что порыв произошел на тротуаре. Сейчас там уже стоят ограждения. Коммунальщики перекрыли воду. По информации ООО «РТС», устранить проблему «планируют в кратчайшие сроки».

Напомним, с 14 мая по 7 июня на Западном и в центре города будут проводить гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим у местных жителей временно отключат горячую воду.

Горячей воды не будет в следующих границах:

На Западном: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Литвинова - 2-я Володарского - Заводская - Каширская, а также на Пескова, Степана Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной и в переулке Машиностроительном;

В центре города: Пушкинская - Буденновский - Серафимовича - Сиверса - Маркова - Локомотивная - Мечникова - Текучева - Чехова, а также на Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улице и в переулках Верхоянском и Втором.

Включение горячего водоснабжения обещают начать с 26 мая без дополнительного оповещения.

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