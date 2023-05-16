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НовостиОбщество16 мая 2023 7:18

В Ростове вандалы устроили погром на территории нового экопарка «Первая миля»

Сейчас районные власти ведут восстановительные работы
Ангелина СКИБА
Хулиганов будут искать по записям видеонаблюдения

Хулиганов будут искать по записям видеонаблюдения

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону неизвестные вандалы устроили погром на территории нового экопарка «Первая миля». Информацию об этом опубликовали в группе VK администрации Октябрьского района.

- Пострадали некоторые элементы инфраструктуры. Сейчас ведутся работы по устранению повреждений, а также по восстановлению фонтанчиков для питья. Кроме того, оказались повреждены кабельные линии электропередач. Все аварийные участки уже отметили предупреждающими знаками, опасные провода изолировали и обесточили, - говорится в сообщении.

Хулиганов будут искать по записям видеонаблюдения - камеры в экопарке работают в круглосуточном режиме.

- Призываем жителей и гостей нашего района к бережному отношению к городской среде. Ростов - наш общий дом, который нуждается в заботе. От нас самих, в первую очередь, зависит внешний вид и комфорт города, в котором мы живем, - подчеркнули представители районной администрации.

Напомним, непрерывный экопарк вдоль реки Темерник открыли весной 2023 года. На территории «Первой мили» проложили пешеходные тропинки и велодорожки, установили скамейки, а также построили навесной мост. Было высажено более 5 тысяч растений, в том числе ландыши, ирисы, земляника, клевер и барбарисы.

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