В Ростове вандалы устроили погром на территории нового экопарка «Первая миля»

Хулиганов будут искать по записям видеонаблюдения Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону неизвестные вандалы устроили погром на территории нового экопарка «Первая миля». Информацию об этом опубликовали в группе VK администрации Октябрьского района.

- Пострадали некоторые элементы инфраструктуры. Сейчас ведутся работы по устранению повреждений, а также по восстановлению фонтанчиков для питья. Кроме того, оказались повреждены кабельные линии электропередач. Все аварийные участки уже отметили предупреждающими знаками, опасные провода изолировали и обесточили, - говорится в сообщении.

Хулиганов будут искать по записям видеонаблюдения - камеры в экопарке работают в круглосуточном режиме.

- Призываем жителей и гостей нашего района к бережному отношению к городской среде. Ростов - наш общий дом, который нуждается в заботе. От нас самих, в первую очередь, зависит внешний вид и комфорт города, в котором мы живем, - подчеркнули представители районной администрации.

Напомним, непрерывный экопарк вдоль реки Темерник открыли весной 2023 года. На территории «Первой мили» проложили пешеходные тропинки и велодорожки, установили скамейки, а также построили навесной мост. Было высажено более 5 тысяч растений, в том числе ландыши, ирисы, земляника, клевер и барбарисы.

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