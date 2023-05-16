Бетонные плиты обрушились в пекарне на 40-летия Победы в Ростове-на-Дону

Пострадала крыша здания Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о том, что в бывшем общежитии «Парус» обрушилось бетонное перекрытие. Пост о случившемся опубликовали сегодня, 16 мая.

По словам ростовчан, конструкция рухнула на первом этаже, в пекарне, которая до этого много лет работала в здании.

- Три бетонные плиты упали прямо на конвейерную линию. Никто не пострадал, - написали очевидцы.

Также местные жители прикрепили к сообщению несколько фотографий, сделанных на месте происшествия. Обрушение оказалось значительным, через крышу теперь видно улицу. Требуется серьезный ремонт.

Добавим, бывшее общежитие «Парус» ранее принадлежало «Донскому пароходству». Предварительно, речь идет о постройке, которая находится на проспекте 40-летия Победы. Известно, что после случившегося звонков на номер «01» не поступало, об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

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