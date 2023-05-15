В Новочеркасске около лицея нашли мертвого мужчину

Обстоятельства случившегося должны выяснить специалисты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новочеркасске, недалеко от здания лицея № 7, нашли умершего мужчину. Сейчас обстоятельства случившегося должны выяснять специалисты - людей в форме ранее видели около места происшествия. Об этом стало известно сегодня, 15 мая.

Факт гибели человека журналисту «КП - Ростов-на-Дону» также подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Добавим, по неофициальным данным областных СМИ, погибшего обнаружили утром, а до этого вечером в том же месте был слышен громкий звук. Связаны ли эти события и что случилось в действительности, пока неизвестно.

Напомним, ранее жители Ростовской области сообщили, что видели в жилом районе предмет, похожий на гранату Ф-1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина убил двух человек и ранил женщину

По данным СК, жертвы и пострадавшая получили огнестрельные ранения (подробности)