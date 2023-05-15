В Ростовской области мужчина убил двух человек и ранил женщину

Следователь и криминалист уже осмотрели место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области после двойного убийства и покушения на убийство в федеральный розыск объявили 31-летнего жителя Каменского района. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Беглеца подозревают сразу по нескольким уголовным статьям: «Убийство двух или более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), «Незаконное приобретение и хранение оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ), - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, в лесополосе на территории Каменского района нашли тела двух убитых мужчин с огнестрельными ранениями. Еще одна раненая женщина была доставлена в больницу.

Предположительно, расправу устроил ранее судимый мужчина. «На почве неприязненных отношений» он несколько раз выстрелил в родственников своей сожительницы - в 51-летнего отца возлюбленной и 33-летнего мужа ее сестры. Пострадавшей оказалась мать женщины, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

- Следователь и криминалист уже осмотрели место происшествия, изъяты доказательства. Назначены экспертизы. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, начали розыск подозреваемого, - добавили в Следкоме.

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