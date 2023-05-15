Донских водителей просят быть осторожными за рулем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на трассе Новочеркасск - Багаевская. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, вечером 14 мая 48-летний вледелец «УАЗа» в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 64-летнего водителя.

- В аварии пострадали шесть человек: водитель и 39-летняя пассажирка «УАЗа», а также водитель Chevrolet Niva и его пассажиры 60, 63 и 10 лет. Все они с травмами были доставлены в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Добавим, похожее происшествие вчера также зарегистрировали в Таганроге. Там в массовом ДТП с участием микроавтобуса пострадали три человека. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем.

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