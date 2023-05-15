В Таганроге в массовом ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

Авария произошла в Таганроге на пересечении Чехова и 2-го переулка Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге в массовом ДТП с участием микроавтобуса пострадали трое водителей. Об этом утром 15 мая сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Аварию зарегистрировали вечером 14 мая на пересечении Чехова и 2-го переулка. Предварительно, иномарка Mazda 3 при выезде со второстепенного пути не уступила дорогу автомобилю Hyundai Creta. После столкновения машины отбросило на Nissan Serena и микроавтобус «ГАЗ-2217».

- В итоге травмы различной степени тяжести тяжести получили 38-летний водитель Mazda 3, 56-летний владелец Hyundai Creta и 68-летний мужчина, который управлял автомобилем «ГАЗ-2217». Все они были доставлены в больницу, - уточнили в УГИБДД.

Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно соблюдать ПДД, а также следить за скоростью и дистанцией на дороге.

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