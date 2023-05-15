Фантомную площадку по производству масла и сыра раскрыли в Ростовской области

Нарушители пытались легализовать продукцию неизвестного происхождения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В мае 2023 года в Ростовской области раскрыли фантомное предприятие по производству и обороту молочной продукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

- Регистрацию нарушителя в системе «Меркурий» уже аннулировали. Также информацию передали в прокуратуру, налоговую службу, МВД и территориальные управления ветеринарии, - говорится на сайте ведомства.

Обман обнаружили во время проверки. Сначала в системе «Меркурий» зафиксировали, что одно из предприятий получило 127,4 тонны молока. Отмечалось, что из этого сырья создали 51,5 тонны сливочного масла и 800 кг «Голландского» сыра, а потом продукцию направили в Приморский и Пермский края, Нижегородскую и Астраханскую области.

Однако, когда специалисты выехали с инспекцией, донской организации по указанному адресу не нашли. Вместо молочной площадки работала компания по производству и продаже карнизов.

- Это означает, что фиктивная организация пыталась легализовать продукцию неизвестного происхождения. Подобная деятельность нарушает ветеринарные правила и имеет признаки экономического преступления, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

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