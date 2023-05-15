В Ростове на улице Портовой и в Левенцовке на сутки ограничат подачу воды

Жителям Левенцовки воду будут подавать с пониженным давлением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону жителей улицы Портовой на сутки оставят без воды, а в одном из микрорайонов города ресурс в краны будут подавать с пониженным давлением. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».

- С 9 часов 17 мая до 9 часов 18 мая отключение затронет улицу Портовую, 1-22. Воду с пониженным давлением будут подавать в Левенцовском микрорайоне, - говорится в сообщении.

Причина коммунальных ограничений - замена участка коммуникаций на улице Красноармейской.

Напомним, ранее стало известно об отключениях на улице Ходоша, 15, в поселке Камышеваха (Аксайская ПМК), в ЖК «Платовский», поселке Музыкантов, СНТ Афганец, Космос, Агропром, Париж, а также на улице Шолохова-Синявского, 20 (пожарная часть). Воду в эти территории не будут подавать с 8:30 16 мая до 8 часов 17 мая из-за строительства мостового перехода через Ростовское море.

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